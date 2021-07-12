Son dakika haberleri... Myanmar askeri yönetimi, 2020'deki seçimde oyların üçte birinin hileli olduğunu öne sürdü

Edinilen son dakika gelişmesine göre KUALA Myanmar'da askeri darbenin ardından kurulan Birlik Seçim Komisyonu (UEC), 8 Kasım 2020'de düzenlenen genel seçimde kullanılan oyların üçte birinde hile tespit edildiğini savundu.

KUALA Myanmar'da askeri darbenin ardından kurulan Birlik Seçim Komisyonu (UEC), 8 Kasım 2020'de düzenlenen genel seçimde kullanılan oyların üçte birinde hile tespit edildiğini savundu.

UEC Başkanı Khin Maung Oo, 2020 seçimindeki hile iddialarına ilişkin aylar süren araştırmanın sonuçlandığını belirterek, "Seçimlerde kullanılan oy toplamının üçte birinin, yani 11,3 milyon oyun hileli olduğu tespit edilmiştir." dedi.

Seçimden önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gerekçesiyle birçok eyalette sandıkların iptal edildiğini de hatırlatan Maung Oo, "Ulusal Demokrasi Partisi (NLD) hükümeti, seçimleri kazanabilmek için Kovid-19 tedbirlerini kendi amacı doğrultusunda kullanmıştır." şeklinde konuştu.

Maung Oo, darbeden önce görev yapan Seçim Komisyonunun 2020 seçim sonuçlarını meşru saymasını "kanuna aykırı" olarak değerlendirdi.

Seçimlerde hile iddiaları

Myanmar'da 8 Kasım 2020'de düzenlenen genel seçimde ülkenin eski fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii'nin partisi NLD, mecliste 238 ve senatoda 138 sandalye kazanarak iktidarını korumuştu.

Ordunun desteklediği Birlik, Dayanışma ve Kalkınma Partisinin (USDP) lideri Than Htay, oy sayımlarında NLD görevlilerinin birçok sandıkta parti oylarını ikişer, üçer defa sayarak hile yaptığı iddiasında bulunmuştu.

Seçim Komisyonu, hile iddialarının asılsız olduğu ve NLD'nin seçimleri kazandığı yönünde hüküm vermişti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 899 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız