Son dakika haberleri | Myanmar'a bir yılda yaklaşık 4,5 milyar dolar yatırım yapıldı

Myanmar'da askeri yönetim, idarenin ele alındığı Şubat 2021'den bu yana ülkeye yaklaşık 4,5 milyar dolarlık iç ve dış yatırımın yapıldığını açıkladı.

Myanmar Enformasyon Bakanlığı, Şubat 2020'den bu yana ülkeye yapılan iç ve dış yatırımlara dair verileri paylaştı.

Bakanlık, söz konusu dönemde yapılan yaklaşık 4,5 milyar dolarlık yatırımın yaklaşık 650 milyon dolarının yurt içi, kalanın yurt dışı kaynaklı olduğunu kaydetti.

Yurt içi yatırımlar ağırlıkla hizmet sektörüne yönelirken, yurt dışı yatırımlar ise doğal gaz santrali inşası gibi enerji sektörüne yapıldı.

Söz konusu dönemde Myanmar'a yatırım yapan ülkeler arasında Japonya başta gelirken, Singapur, Tayland ve Güney Kore de öne çıktı.

Askeri yönetimin idaresinde yapılan yatırım projeleriyle bu süreçte 37 binden fazla kişiye istihdam sağlandı.

Bakanlık, söz konusu yatırımların ülke ekonomisinin potansiyeli ve ulusal istikrara duyulan güveni gösterdiğini ileri sürdü.

Kovid-19 kriziyle mücadeleyle birlikte ekonomik aktivitelerin devam ettiği, üniversitelerin tekrar açıldığını vurgulayan Bakanlık, ülkedeki 18 yaş üstü nüfusun en az yüzde 60'ının aşılandığı bilgisini paylaştı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Bu arada, Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşu, ülkede darbeden bu yana 1400'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 10 binin üzerinde kişinin gözaltına alındığını bildirdi.