SPOR MXGP of TURKEY'de ilk gün kazananları DHA'ya konuştu
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SPOR MXGP of TURKEY'de ilk gün kazananları DHA'ya konuştu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MXGP of TURKEY'de ilk gün kazananları DHA'ya konuştuCourtney Duncan: Afyon favori pistimDavide de Bortoli: Burada yarıştığım için çok heyecanlıyımSezer AFŞAR - Ata SELÇUK / AFYONKARAHİSAR, (DHA) - Dünya Motokros Şampiyonası'nın 8'inci etabı Bitci MXGP of TURKEY'de heyecan başladı.

MXGP of TURKEY'de ilk gün kazananları DHA'ya konuştu

Courtney Duncan: Afyon favori pistim

Davide de Bortoli: Burada yarıştığım için çok heyecanlıyım

Sezer AFŞAR - Ata SELÇUK/ AFYONKARAHİSAR, (DHA) - Dünya Motokros Şampiyonası'nın 8'inci etabı Bitci MXGP of TURKEY'de heyecan başladı. İlk gün takviminde yer alan FIM Kadınlar Dünya Motokros Şampiyonası'nın Türkiye ayağını kazanan Courtney Duncan ile Motokros Avrupa Şampiyonası'nın Türkiye ayağını kazanan Davide de Bortoli, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

Kawasaki pilotu Courtney Duncan, Türkiye ayağında zirvede yer aldığı için mutlu olduğunu söyleyerek, 'Çok iyi hissediyorum. İyi performans sergilemediğim iki yarıştan sonra podyumun en tepesinde yer almak çok güzel. Bugün iki sağlam yarış oldu. Bugünün sonunda bundan daha mutlu olamazdım' dedi.

'AFYON, FAVORİ PİSTİM'

Günün gerçekleştirilen 2'nci yarışında rakibi Kiara Fontanesi'yi son dönüşte gösterdiği performans ile geride bırakarak 1'inciliği elde eden Duncan, 'Yarışın son turunda son virajda gösterdiğim performansımdan mutluyum. Yarışın büyük çoğunluğunda 2'nci sıradaydım. Benim için ekstra puanlar almak çok önemliydi. Afyon pistinde yarıştığım için çok heyecanlıyım. Benim favori pistim olduğunu söyleyebilirim. Çok eğlenceli ve sıçrayışları iyi olan bir pist. Burada geçirdiğim vakitten keyif alıyorum' diye konuştu.

Duncan, salı günü tekrar yarışacağı için heyecanlı olduğunu ve elinden gelenin en iyisini yapacağını da sözlerine ekledi.

DAVIDE DE BORTOLI: BURADA YARIŞTIĞIM İÇİN ÇOK HEYECANLIYIM

Motokros Avrupa Şampiyonası'nın Türkiye etabında gerçekleştirilen 2 yarışın da galibi olan Davide de Bortoli, Afyon pistiyle ilgili olarak övgü dolu ifadeler kullanırken, 'Burada yarıştığım için çok heyecanlıyım. Çok güzel bir şehir ve çok iyi bir pist. Bugün benim için iyi bir gün çünkü iki yarışa da kazandım. Perşembe günü için konsantrasyonumu korumalıyım. Umarım şampiyonluğu kazanırım. Afyon'un padoğu ve pisti çok büyük. Pistte çok fazla sıçrama yapmanız gereken alan var' diye konuştu.

Öte yandan salı günkü yarışlar için düşüncelerini paylaşan de Bortoli, hata yapmak istemediğini vurgulayarak iyi yarışlar çıkarmak istediğini vurguladı.

SPOR MXGP of TURKEY'de ilk gün kazananları DHA'ya konuştu
SPOR MXGP of TURKEY'de ilk gün kazananları DHA'ya konuştu
SPOR MXGP of TURKEY'de ilk gün kazananları DHA'ya konuştu
SPOR MXGP of TURKEY'de ilk gün kazananları DHA'ya konuştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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