Son dakika haberleri | Müzisyen otel odasında intihar etti
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Son dakika haberleri | Müzisyen otel odasında intihar etti

Son dakika haberine göre Müzisyen otel odasında intihar etti Bartın'da ünlü gitar sanatçısı Soner Egesel kaldığı otel odasında intihar etti.

24.08.2020 12:04 | Son Güncelleme: 24.08.2020 12:42

Müzisyen otel odasında intihar etti

BARTIN - Bartın'da ünlü gitar sanatçısı Soner Egesel kaldığı otel odasında intihar etti.

Edinilen bilgiye göre olay Bartın'da meydana geldi. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Gitar Sanat Dalı Öğretim Görevlisi ünlü gitar sanatçısı Soner Egesel kaldığı otel odasında başına dayadığı silahı ateşledi. Silah sesini duyan vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler odaya girdiklerinde 52 yaşındaki ünlü gitarist Soner Egesel'i kanlar içinde yatarken buldu. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Egesel'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

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Son dakika haberleri | Müzisyen otel odasında intihar etti

Kaynak: İHA

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