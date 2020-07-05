Son dakika haberleri! Müzik eğitimi otizmli Abdullah'ın hayatını değiştirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri! Müzik eğitimi otizmli Abdullah'ın hayatını değiştirdi

Son dakika haberleri... Silivri'de yaşayan 12 yaşındaki otizmli Abdullah Koca'nın hayatı, müzikle birlikte değişti.

Son dakika haberleri! Müzik eğitimi otizmli Abdullah'ın hayatını değiştirdi
05.07.2020 10:01 | Son Güncelleme: 05.07.2020 10:05

Silivri'de yaşayan 12 yaşındaki otizmli Abdullah Koca'nın hayatı, müzikle birlikte değişti. Müzik öğretmeni İbrahim Orçin'in ilgisi ve verdiği müzik eğitimiyle konuşmaya başlayan Abdullah, tek elini de kullanmaya başladı.

Silivri'de yaşayan otizmli 12 yaşındaki Abdullah Koca'nın hayatı, müzik öğretmeni İbrahim Orçin'in uyguladığı özel müzik eğitimiyle tamamen değişti. Konuşamayan ve ellerini kullanamayan Koca, aldığı eğitimle birlikte tek elini kullanmaya başladı. Müzik öğretmeni İbrahim Orçin'in ilgisi ve verdiği eğitimle kısmen konuşmaya başlayan Abdullah, elini masaya vurarak müzik çalmaya başladı.

Çocuğunun hastalığını 2.5 yaşlarında fark ettiğini söyleyen baba Veysel Koca, "Doktor raporuyla özel eğitim almaya başladık. İlk zamanlarda hiç konuşmuyordu. Belirli bir yaşa kadar hiçbir ihtiyacını bile söylemedi. Devletimiz de bu tür hastalığı olan ailelere destek veriyor. Allah razı olsun devletimizden. Devletimizin verdiği destekle biz eğitim almaya başladık. Allah'a şükürler olsun Abdullah bu durumlara geldi. Sağ olsun İbrahim hocayla tanıştık, o da Abdullah'la yakından ilgilendi. Sonucu hep birlikte görüyoruz" şeklinde konuştu.

"Dünyaca ünlü bir müzisyen olmasını istiyorum"

Abdullah Koca'ya müzik eğitimi hakkında bilgiler veren müzik öğretmeni İbrahim Orçin ise "Abdullah ile 6/7 aydır Prodigies müzik eğitimi yapıyoruz. Abdullah otizmli bir öğrencim, kendisiyle hem okulda hem de dışarıdan notaları öğreniyoruz. Sol Fej yapıyoruz ve notaların kitaptan gördüğümüz şekilde hem kitaptan hem de çalarak müzik eğitimlerine devam ediyoruz. Abdullah, bir sonraki bölümde piyano ve birçok farklı enstrümantalde gelişim gösterdi. Onun için özel olarak ilgileniyorum. Çok özel bir çocuk, çok kısa bir zamanda çok şey öğrenebiliyor. Müzik konusunda çok yetenekli, kısa yolculuğumuz içerisinde Abdullah'a temel eğitimi verdikten sonra şimdi piyano dersimize başladık, istiyorum ki Silivri'den neden otizmli bir çocuğun hatta Türkiye'den dünyaca ünlü bir piyanist olmasın. Özel durumu onun yeteneğinin önünde engel olmamasını istiyorum. Dünyaca ünlü bir müzisyen olmasını istiyorum" dedi. - İSTANBUL

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Mahkemeden beklenmedik karar! Polislerin kestiği salgın cezasını geçersiz saydı Haber
Mahkemeden beklenmedik karar! Polislerin kestiği salgın cezasını geçersiz saydı
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor Haber
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu Haber
Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu
Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor Haber
Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu Haber
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
Havai fişek fabrikasındaki patlamada depo sahiplerinin hayatlarını bir bardak su kurtardı Haber
Havai fişek fabrikasındaki patlamada depo sahiplerinin hayatlarını bir bardak su kurtardı
Memurenin kalçasını elleyen müdür tacizden ceza aldı; Yargıtay, 'Babacan tavır' diyerek kararı bozdu
Memurenin kalçasını elleyen müdür tacizden ceza aldı; Yargıtay, "Babacan tavır" diyerek kararı bozdu
Nisan'da torbadan çıkan sosyal medya düzenlemesi Erdoğan'ın talimatıyla raftan iniyor
Nisan'da torbadan çıkan sosyal medya düzenlemesi Erdoğan'ın talimatıyla raftan iniyor
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
Bataklık Operasyonu'nda 34 şüpheli tutuklandı
Bataklık Operasyonu'nda 34 şüpheli tutuklandı
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
Bodrum'u karıştıran çifte cinayetin nedeni belli oldu
Bodrum'u karıştıran çifte cinayetin nedeni belli oldu
Koronavirüs vakalarında artış görülen Bursa'da tepki çeken görüntüler
Koronavirüs vakalarında artış görülen Bursa'da tepki çeken görüntüler
Yagıtay'dan hafta tatili kararı: İşveren, pazar günü dışında da kullandırabilir
Yagıtay'dan hafta tatili kararı: İşveren, pazar günü dışında da kullandırabilir
Kedi tartışmasında annesini itip ölümüne neden olan genç, o anları telefonuna kaydetmiş
Kedi tartışmasında annesini itip ölümüne neden olan genç, o anları telefonuna kaydetmiş
İspanya'da Zoom toplantısında çıplak görüntülenen belediye meclis üyesi istifa etti
İspanya'da Zoom toplantısında çıplak görüntülenen belediye meclis üyesi istifa etti
30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı
30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
Tacize de susmamış! Deniz Bulutsuz, Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz'le davalık olmuş
Tacize de susmamış! Deniz Bulutsuz, Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz'le davalık olmuş
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı
Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı
Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı
Köpeği ezip kaçtığı söylenen doktor Birsen Ocaklı'ya ünlü isimlerden tepki yağdı
Köpeği ezip kaçtığı söylenen doktor Birsen Ocaklı'ya ünlü isimlerden tepki yağdı
Barcelona, Griezmann'a karşılık Juventus'tan Douglas Costa ve Adrien Rabiot'yu talep etti
Barcelona, Griezmann'a karşılık Juventus'tan Douglas Costa ve Adrien Rabiot'yu talep etti
Sakarya'da hayatını kaybeden Sebahattin Tepeçınar, patlamadan kurtuldu ancak yaralıları kurtarmak isterken can verdi
Sakarya'da hayatını kaybeden Sebahattin Tepeçınar, patlamadan kurtuldu ancak yaralıları kurtarmak isterken can verdi
Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın
Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın
Barolara ilişkin kanun teklifinde 12 madde daha TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
Barolara ilişkin kanun teklifinde 12 madde daha TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
Zeynep Beşerler'den sevgilisini dövdüğü söylenen Ozan Güven'e destek
Zeynep Beşerler'den sevgilisini dövdüğü söylenen Ozan Güven'e destek
Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu
Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu
Çöp kamyonu yolun karşısına geçmek isteyen kadının üzerinden iki defa geçti
Çöp kamyonu yolun karşısına geçmek isteyen kadının üzerinden iki defa geçti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yılmaz Tunç Esra Erdoğan Devlet Bahçeli Vladimir Putin Bekir Pakdemirli
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Hülya Avşar Demet Özdemir
Spor Falcao Gökhan Töre Bülent Uygun Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Su Karar Twitter Sakarya
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Müzik eğitimi otizmli Abdullah'ın hayatını değiştirdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.7.2020 10:33:51. #1.14#
title