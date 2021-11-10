Son dakika haberleri: Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 83. yılında anıldı

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83. yılında anıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından öğrenciler tarafından düzenlenen anma programı ve Atatürk Evi'nde açılan sergi protokol tarafından gezildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen anma töreni, Vali Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Vedat Öncel, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başladı. Törende siren sesleri eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Bayraklar yarıya indirilirken, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından açıklamalarda bulunan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 83. Yıldönümünde rahmetle, minnetle ve saygıyla yad ediyoruz. Bizler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere hedef olarak gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine çıkma hedefimiz için var gücümüzle çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin kurulduğu günden bugüne kadar birçok alanda birçok gelişmeler yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Bunlarla asla ve asla yetinmeyeceğiz. Her zaman daha iyisini ve daha güzelini yapmak için var gücümüzle çalışacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere göstermiş olduğu hedeflere ulaşmak için çalışmamız ve üretmemiz gerektiğini çok iyi biliyoruz" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anıyorum. Onun yol ve silah arkadaşlarını da aynı duygularla paylaşıyor ve anıyorum. Cumhuriyet'imizin kazanımlarının kıymetini bilmeliyiz, Cumhuriyet'imiz hakikaten çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma yolunda hızla ilerlerken, yerel yöneticiler olarak bizler de şehirlerimizi bizlere güvenen hemşerilerimize layık olma yolunda iyi bir noktaya getirmek için, gece demeden, gündüz demeden her alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Daha sonra protokol üyeleri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ndeki Sami Yangın Anadolu Lisesi öğrencilerinin düzenlediği 10 Kasım Atatürk'ü Anma programına katıldılar. Programın ardından protokol, Atatürk Evi'nde açılan milli mücadele dönemini anlatan 'Atatürk' konulu sergiyi ilgiyle gezdi. - KAYSERİ