Son dakika haberleri... Mustafa Göksu: "Son iki maçımızı da kazanacağımızı düşünüyorum"

Son dakika haber... Evinde Altay'ı 2-0 yenerek ligde kalma umudunu önümüzdeki haftaya taşıyan Akhisarspor'da Teknik Sorumlu Mustafa Ati Göksu, "Şimdi geriye iki maçımız kaldı.

Evinde Altay'ı 2-0 yenerek ligde kalma umudunu önümüzdeki haftaya taşıyan Akhisarspor'da Teknik Sorumlu Mustafa Ati Göksu, "Şimdi geriye iki maçımız kaldı. Bu iki maçımızı da bugünkü oyun gibi oynarsak bir terslik olmazsa kazanacağımızı düşünüyorum. Bu iki maçı kazanıp diğer maçların sonuçlarına göre durumumuz meydana çıkacak diye düşünüyorum" dedi.

TFF 1. Lig'in 32. haftasında sahasında Altay'ı 2-0 mağlup eden Akhisarspor'da Teknik Sorumlusu Mustafa Ati Göksu, basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Göksu, "Maçtan önce de söylemiştim, Ege derbisi. Geçen hafta da Altınordu ile oynadık. İkisi de Ege derbisi. Bugün Altay'ı kazandık mutluyuz. Ben öncelikle bugün sahadaki oyuncularımızı alınlarından öpüyorum. Çok iyi mücadele ettiler. Mücadele etmek bile mücadele vermenin en iyisini vermek önemliydi. Bugün futbolcu kardeşlerim en iyisini yaptılar ve galip gelmesini bildiler. Bugün Altay da çok iyi oynadı. İlk 15 dakika topun ağırlığı bizdeydi. 15'le 30 arası Altay'ın ağırlığı vardı. 30'la 45 arasında oyunu çevirdik ve devreyi bitirdik. İkinci devre bütün futbolcu kardeşlerim olağanüstü oyun oynadılar ve golleri de iyi zamanlarda buldular. Kalecimi de ayrıca kutluyorum. Sadece penaltı kurtardığı için değil, gerçekten bugün sahanın en iyi oyuncusuydu. Penaltıyı da kurtarınca dört dörtlük bir oyun oynamış oldu. Şimdi geriye iki maçımız kaldı. Bu iki maçımızı da bugünkü oyun gibi oynarsak bir terslik olmazsa kazanacağımızı düşünüyorum. Bu iki maçı kazanıp diğer maçların sonuçlarına göre durumumuz meydana çıkacak diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı