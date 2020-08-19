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Son dakika haberleri | Mustafa Cengiz: Galatasaray'da transfer bitmez

Son dakika haberleri: "Medya, istediği eleştiriyi özgürce yapabilir""Galatasaray'ın ana hedefi Şampiyonlar Ligi'ydi""Şu an 58 milyon Euro bütçemiz var, bunu 40 milyon Euro'lara indirmemiz lazım""Biz teknik kadronun işlerine asla karışmayız""Biz enkaz edebiyatı yapmayalım""Beşiktaşımıza teşekkür ediyorum, bizim...

Son dakika haberleri | Mustafa Cengiz: Galatasaray'da transfer bitmez
19.08.2020 10:23 | Son Güncelleme: 19.08.2020 10:26

"Medya, istediği eleştiriyi özgürce yapabilir"

"Galatasaray'ın ana hedefi Şampiyonlar Ligi'ydi"

"Şu an 58 milyon Euro bütçemiz var, bunu 40 milyon Euro'lara indirmemiz lazım""Biz teknik kadronun işlerine asla karışmayız""Biz enkaz edebiyatı yapmayalım""Beşiktaşımıza teşekkür ediyorum, bizim kuruluş tarihimizi hatırlattığı için""Galatasaray'a başkan olduk, PUBG'de 1 adım atamadık""En büyük projemiz, mali durumu düzeltmek"

- Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu ve Bernard Mensah'ın Beşiktaş'a transfer olmasıyla alakalı Beşiktaş Kulübü'ne göndermede bulundu.Galatasaray'ın başkanı Mustafa Cengiz, Asist Analiz'e konuk oldu. Başkan Cengiz makamında, Asist Analiz Genel Yayın Yönetmeni Arda Ün ve Asist Analiz'in değerli yorumcusu Evren Turhan'ın sorularına yanıt verdi.Mustafa Cengiz'in açıklamaları şu şekilde: "Her sene bir şeyimiz eksik oluyor. Forvetsiz oynuyoruz, ligin en çok gol atan takımı oluyoruz. Defans eksik oluyor, en az gol yiyen takım oluyoruz. 2 ayımız daha var. Galatasaray'da transferler bitmez. Şunu söyleyebiliriz taraftarımıza; biz taraftarımızı en mutlu edecek çözümü bulacağız. Sadece orta sahada değil, bütün sahalarda.""MEDYA, İSTEDİĞİ ELEŞTİRİYİ ÖZGÜRCE YAPABİLİR""Norveç Milli Takımı kaptanı, Olympiakos'un kaptanı geliyor. Bizim adını yeni öğrendiğimiz futbolculardan daha az yer kaplıyor. Bu da medyatik algının yönetiminde, ibret alınası dersler veriliyor. Eleştirmiyorum tabii. Medya, istediği eleştiriyi özgürce yapabilir. Yabancıların bir sözü var. Underrated ve overrated. Türkçede olduğu değerden fazla değer gösterilen veya olduğundan az değer verilen. Bunu Türk futbolunda görüyoruz. İnsan yaşamında da görüyoruz. Sonunda su akar yolunu bulur diyoruz.""GALATASARAY'IN ANA HEDEFİ ŞAMPİYONLAR LİGİ'YDİ""Tabii ki Galatasaray'ın ana hedefi Şampiyonlar Ligi idi. Biz Şampiyonlar Ligi'ne katılamadığımız için kendimizi başarılı görmüyoruz. Ama Avrupa Ligi de dünyanın en iyi 2. ligi. Evrensel anlamda. Biz orada kupa kaldırmış takımız. Üzerine de Süper Kupa almış bir takımız. İnşallah bunun tekrarını yaparız diye yola çıkıyoruz. Amacımız turu geçmek değil, en tepeye ulaşmak.""ŞU AN 58 MİLYON EURO BÜTÇEMİZ VAR, BUNU 40 MİLYON EURO'LARA İNDİRMEMİZ LAZIM""Galatasaray, şu an bizim 58 milyon Euro bütçemiz var. Bunu bizim, 40 milyon Euro'lara indirmemiz lazım. Biliyorsunuz vergi de çok yükseldi. Şu anda Avrupa'nın en yüksek vergi oranına sahibiz. Türkiye olarak. Bizim giderleri kesinlikle azaltmamız gerek çünkü gelirlerde pandemiden ötürü gelir düşüklükleri var. Özellikle kombine, hasılat gelirleri. Sponsorlar anlamında demiyorum. Bizim sponsorlarımız bu konu da müthişler. Siz de inşallah olacaksınız. Galatasaray'ın, evrensel marka değeri her zaman kendini gösteriyor. Galatasaray'ın ismi bir cazibe merkezi hala. İnşallah bu devam eder. İnşallah kombine satışları da... Passolig bu konuda izin vermiyor. Bu konuda rahatsızız. Bizim taraftarımız özellikle; kombine alırken, loca alırken maçların oynanmaması olasılığına karşı kendini taahhüt eder, feda eder... Onu tekrar talep etmez. Sözleşme de öyle. Sevgili iş ortağımız Passolig tarafında da yeniden değerlendirilerek; çünkü önümüzdeki dönem belli oranda seyirciye serbest bırakılacak, statlarda... Tabii bu hükümetin, Sağlık Bakanlığı'nın ve TFF'nin birlikte alacağı bir karar. Biz iyiye gitmesini umuyoruz ve umut ediyoruz.""BİZ TEKNİK KADRONUN İŞLERİNE ASLA KARIŞMAYIZ""Biz teknik kadronun bu bağlamdaki şeylerine asla karışmayız. Ne soyunma odasına gideriz, ne otobüse bineriz. Mecbur bazen uçakla dönüyorum. Ben kimseyi alanında rahatsız etmek istemem. Bizim yönetim olarak yapılanmamız bu şekilde. Teknik kadro kimi uygun görürse; o 10 numara oynar... Transfer bitmez. Teknik kadro, scout ekibinin tavsiyeleri doğrultusunda bize öneriler getirir. Biz de Galatasaray'ın mali ve sportif olanakları içerisinde düşünürüz. Transfer tek taraflı bir müessese değil. Bileşeni ve parametresi olan bir süreç. Transferler hem alım, hem satım olarak bitmez.""BİZ ENKAZ EDEBİYATI YAPMAYALIM""Tabii ki Galatasaray şampiyon olsun. Önemli olan mali sorunlar. Biz enkaz edebiyatı yapmayalım. Şimdi enkaz alsaydık diyorum. İçi çürümüş bir yapı, onu düzeltiyoruz geldiğimizden günden beri. Geldiğimizden günden beri şampiyonluğa 24 saat sevindiğimizi hatırlamıyorum. 10. saatte başka bir problem vardı. Karşılaşıp onu halletmeye çalışıyorduk. Benim tüm hedefim, zevkle maç izlemek. Şimdi oturuyoruz maçta; golü yiyoruz 'Sfenks' golü atıyoruz Ramses'in mumyası... Yani vallahi böyle kalıyorum. Ayıp oluyor, misafire saygımızdan... Ben istiyorum ki; locada hareketli maç seyredeyim. Bunu sağlayacak bir yönetim gelirse biz onlara medyun-u şükran oluruz. Bizim de hedefimiz; gelecek yönetime sağlıklı bir Galatasaray bırakmak. Hem sistem olarak, hem mali yapı olarak, hem sportif olarak. Bu bir ayrı bir ruh olayı. Bunu ancak yaşayan bilir. Başkasına baksan biz zaten normal insanlar değiliz.""BEŞİKTAŞIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM, BİZİM KURULUŞ TARİHİMİZİ HATIRLATTIĞI İÇİN""Biz asla öyle bir şey yapmayız. Ben ayrıca Beşiktaşımıza çok teşekkür ediyorum. Bizim kuruluş tarihimizi hatırlattığı için; onlara çok özel teşekkürlerimi iletiyorum.""GALATASARAY'A BAŞKAN OLDUK, PUBG'DE 1 ADIM ATAMADIK""Ayıramıyorum 2 senedir. En son ağzımın payını şey de aldım. Anlatmıştım. Ben World of Warcraft'ta en yüksek levellerde olan bir insanım. Artık bıkmıştım bunlarla oynamaktan. Gerçi yenileri gelmiştir. Yükleyecek vaktim yok. 5-6 saat sürer. İlk çıktığında ben girdim PUBG'ye. Yarım saat bekliyorduk, uçak dolsun diye. Paraşütten atlıyoruz, 3 adım atıyoruz. Pat ölüyoruz. Sonra ben uyandım. Ben şark kurnazlığı yaptım. Bunların hepsi pusu kuruyor bana. Ben de bir yer buldum, bekliyorum. Sonra bir anons yapılıyor, 'Kapsama alanı çıkıyor, siz kapsama alanının dışındasınız' diye. Meğerse şemsiye daralıyormuş, ben yine dışarda kaldım yine öldüm. Bu arada Galatasaray'a başkan olduk. PUBG'de 1 adım atamadık.""EN BÜYÜK PROJEMİZ, MALİ DURUMU DÜZELTMEK

"En büyük projemiz; mali durumu düzeltmek. Pandemiye karşı kulübü yine en çok harcama limitine sahip olmak için gelecek yıl da içinde tutmak. ve en büyük projemiz; şampiyon olmak."


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Kaynak: DHA

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