Son dakika haberleri! Muş'taki uyuşturucu operasyonlarında 4 tutuklama
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Son dakika haberleri! Muş'taki uyuşturucu operasyonlarında 4 tutuklama

02.02.2021 19:47 | Son Güncelleme: 02.02.2021 19:50
Son dakika haberleri! Muş'taki uyuşturucu operasyonlarında 4 tutuklama

Son dakika haber: Muş'ta uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişilere yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Muş'ta uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişilere yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Muş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan" kişilere yönelik operasyonlar düzenlendi.

Bu kapsamda, 28 Ocak'ta "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan aranan ve 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ö, yakalandıktan sonra tutuklandı.

Uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik 29 Ocak'ta yapılan operasyonda ise 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 327 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, tutuklandı.

Açıklamada, kentte her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı mücadelenin kesintisiz sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız

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