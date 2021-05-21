Son dakika haberleri | Muş'ta tefecilik operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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Son dakika haberleri | Muş'ta tefecilik operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri | Muş'ta tefecilik operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Muş'ta tefecilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Muş'ta tefecilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca 19 Mayıs'ta yapılan tefecilik operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında yapılan aramada, 1 milyon 500 bin lira değerinde 36 senet/çek, 3 alacak verecek defteri, tapu senedi, 760 bin lira değerinde 2 gayrimenkul satış sözleşmesi, 600 bin lira değerinde 2 borç sözleşmesi ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

Şüphelilerden biri jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı, diğer şüpheli ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız

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