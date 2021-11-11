Son dakika haberleri: Muş'ta tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesi toplantısı

MALAZGİRT, MUŞ (AA) - Malazgirt Ziraat Odası Başkanlığı tarafından çiftçilere yönelik Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Programı hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, kuraklıktan etkilenen çiftçiler için Muş'a toplamda 46 milyon lira destek geldiğini söyledi.

İlçede geçen yıl kuraklık yaşandığını ifade eden Demirer, şöyle konuştu:

"Tarım ve Orman Bakanlığı, kuraklık yaşayan vatandaşlarımıza destek verdi. Bakanlığımız Muş'a toplamda 46 milyon destekleme verdi, bu desteklemelerin 26 milyon lirası ise sadece ilçemizde dağıtılacaktır. Birazdan uzmanlarımızın sunumları ile anlatılacak KKYDP Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Projelerinden faydalanmaya çalışın."

Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, oda olarak her zaman çiftçinin yanında olduklarını söyledi.

İlçeye kuraklıktan etkilenen çiftçiler için 26 milyon lira desteklemenin geldiğini aktaran Kılıç, "Bu desteklemeler önümüzdeki günlerde çiftçilerin hesaplarına yatacaktır. Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Sayın Nimetullah Büte, çiftçilerimize desteklemeler ile ilgili sunumlarını yapacaklar. Oda olarak Genel Başkanımız Sayın Şemsi Bayraktar'ın talimatları doğrultusunda çiftçilerimizle ilgileniyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Cengiz Altın da toplantının düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Toplantıya, köy ve mahalle muhtarları ile çiftçiler katıldı.