Son dakika haberleri: Muş'ta silah kaçakçılığı ve uyuşturucudan 9 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı
Son dakika gündem haberine göre Muş'ta "silah ve mühimmat kaçakçılığı" ile "uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele" kapsamında düzenlenen operasyonda 9 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Muş'ta "silah ve mühimmat kaçakçılığı" ile "uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele" kapsamında düzenlenen operasyonda 9 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "silah ve mühimmat kaçakçılığı" ile "uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele" kapsamında 4-6 Aralık'ta operasyon gerçekleştirildi.
Bu kapsamda 2 tabanca, 2 tabanca şarjörü, 5 tabanca fişeği, 2,76 gram metamfetamin, 2,44 gram toz esrar ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız