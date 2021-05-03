Son dakika haberleri... Muş'ta silah kaçakçılığı operasyonu: 1 tutuklama

Edinilen son dakika gelişmesine göre Muş'ta polis ekipleri tarafından silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 kişiden biri de tutuklandı.