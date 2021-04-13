Son dakika haberleri | MUŞ'TA POLİSLER, NÖBETLEŞEREK ORUÇ AÇTI
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Son dakika haberleri | MUŞ'TA POLİSLER, NÖBETLEŞEREK ORUÇ AÇTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: MUŞ'ta görev yapan polis memurları, ilk iftarlarını uygulama noktalarında nöbetleşe yaptı.

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MUŞ'ta görev yapan polis memurları, ilk iftarlarını uygulama noktalarında nöbetleşe yaptı.

Bölgede gerçekleştirilen operasyonlarla terör örgütüne göz açtırmayan güvenlik güçleri, kontrol noktalarında denetimlerini sıkı bir şekilde sürdürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü'nce kentin farklı bölgelerinde oluşturulan uygulama noktalarında görev yapan polisler, durdurduğu araçlarda kimlik kontrolü ve aramalar yapıyor. Elleri tetikte nöbet tuttukları kontrol noktalarında iftar saatine yakın kurulan sofraya ezanın okunmasıyla oturan polisler, nöbetleşerek oruçlarını açıyor.

Ramazan ayında elleri tetikte nöbetleşe iftarlarını yaptıklarını söyleyen polis memuru Eren Dilek, Kentin huzur ve güven ortamını sağlayabilmek adına 724 saat esasına göre görevimizin başındayız. Ramazan ayı itibariyle nöbetleşe oruçlarımızı açıyoruz. Burada bu şekilde kentin huzur ve güven ortamını sağlamaya çalışıyoruz dedi.

Son dakika haberleri | MUŞ'TA POLİSLER, NÖBETLEŞEREK ORUÇ AÇTI
Son dakika haberleri | MUŞ'TA POLİSLER, NÖBETLEŞEREK ORUÇ AÇTI
Son dakika haberleri | MUŞ'TA POLİSLER, NÖBETLEŞEREK ORUÇ AÇTI
Son dakika haberleri | MUŞ'TA POLİSLER, NÖBETLEŞEREK ORUÇ AÇTI
Son dakika haberleri | MUŞ'TA POLİSLER, NÖBETLEŞEREK ORUÇ AÇTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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