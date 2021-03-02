Son dakika haberleri | Muş'ta meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı
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Son dakika haberleri | Muş'ta meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı

02.03.2021 02:11 | Son Güncelleme: 02.03.2021 02:14
Son dakika haberleri | Muş'ta meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberi... Muş-Bitlis kara yolunda kar yağışı nedeniyle meydana gelen ve 5 ayrı aracın karıştığı iki ayrı trafik kazasında yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

Muş-Bitlis kara yolunda kar yağışı nedeniyle meydana gelen ve 5 ayrı aracın karıştığı iki ayrı trafik kazasında yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

Kar nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Muş-Bitlis kara yolunun 10. kilometresinde 2 otomobil ve bir kamyonet çarpıştı.

Kazada araçların sürücüleri yaralandı.

Ayrıca Muş Sultan Alparslan Havalimanı kavşağında Malazgirt ilçesinden Muş Devlet Hastanesi'ne hasta getiren ambulans, karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı.

Kazada ismi henüz öğrenilemeyen otomobil sürücüsü, yaralandı.

Otomobil sürücüsü, kendisini sakinleştirmeye çalışan sağlık ekiplerine "Benim bir şeyim yok. Aracım sıfırdı" diyerek dert yandı.

Kazaya karışan araçlarda maddi hasar oluştu. Yaralılar, ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Muş Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri, yolda tuzlama ve karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Trafik ekipleri yolda geniş güvenlik önlemi aldı. Araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız

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