Son dakika haberleri! Muş'ta halı ve kilim dokuma kursu yeniden açıldı
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Son dakika haberleri! Muş'ta halı ve kilim dokuma kursu yeniden açıldı

Son dakika haberlerine göre Muş'ta yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen halı ve kilim dokuma kursu yeniden açıldı.

21.08.2020 14:14 | Son Güncelleme: 21.08.2020 14:20

Muş'ta yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen halı ve kilim dokuma kursu yeniden açıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından sosyal hizmetler ek binasında açılan kursta kadın kursiyerler, kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel halı dokumacılığını yaşatıyor.

Kurs öğreticisi Şefika Şener, normalleşme sürecinin başlamasıyla 4 ay sonra sosyal mesafe kurallarını uygulayarak halı ve kilim kursuna başladıklarını anlattı.

İş-Kur İl Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezinin de çalışmalara destek verdiğini ifade eden Şener, "Kursa katılan kadınlar, günlük 30 lira ücret alıyor. Kursiyerler Muş yöresine ait lale motiflerini ilmek ilmek işleyerek ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Kadınlarımız kendi hayallerini örüyorlar. Çok güzel eserler ortaya çıkıyor." dedi.

Kursiyer Besra Yıldız da "Meslek öğrenmek benim en büyük hayalimdi. Bunu da devletimizin katkısıyla gerçekleştirdim. 30 lira ücretle çocuklarımı okutmak istiyorum. Ayrıca kendi iş yerimi kurma imkanım olacak." şeklinde konuştu.

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Son dakika haberleri! Muş'ta halı ve kilim dokuma kursu yeniden açıldı

Kaynak: AA

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