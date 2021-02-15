Son dakika haberleri | Muş merkezli terör operasyonunda 23 kişi gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri | Muş merkezli terör operasyonunda 23 kişi gözaltına alındı

15.02.2021 20:41 | Son Güncelleme: 15.02.2021 20:44
Son dakika haberleri | Muş merkezli terör operasyonunda 23 kişi gözaltına alındı

Son dakika gelişmesine göre Muş merkezli 7 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Muş merkezli 7 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Muş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışma başlatıldı.

Muş'ta HDP Gençlik Meclisinde bulunarak Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) yapılanmasında faaliyet yürüttükleri ve illegal dernek kurma arayışında oldukları, haklarında adli takip kararı uygulandığı, kırsala eleman kazandırma arayışı içinde oldukları, terör örgütü propagandasına dönüşen basın açıklaması, toplantı, gösteri yürüyüşü ve Varto'da sözde özerklik açıklamasına katıldıkları, etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarının cenazesinde yer aldıkları, terör örgütüyle iltisakı nedeniyle kapatılan derneklere üyeliklerinin bulunduğu, sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen ve aralarında Muş HDP Yönetim Kurulu üyesinin de olduğu 23 kişi, Muş, Adana, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Aramalarda dijital materyaller, örgütsel dokümanlar, ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Bülent Turan Osman Kavala Muharrem İnce Süleyman Soylu
Magazin Cem Yılmaz Prens Harry Merve Dizdar Emina Jahovic
Spor Fatih Terim Osman Özköylü Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Muş merkezli terör operasyonunda 23 kişi gözaltına alındı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 20:49:27. #1.14#
title