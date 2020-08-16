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Son dakika haberleri... MUŞ Malazgirt Zaferi'nin savaş alanı tespit edilecek

Son dakika gelişmesine göre Malazgirt Zaferi'nin savaş alanı tespit edilecekMUŞ'un Malazgirt İlçesi'nde, 10 üniversiteden bir araya gelen 30 akademisyen, Sultan Alparslan'ın liderliğinde 26 Ağustos 1071 tarihinde kazanılan şanlı zaferin savaş alanını tespit ediyor.

16.08.2020 10:35 | Son Güncelleme: 16.08.2020 10:50

Malazgirt Zaferi'nin savaş alanı tespit edilecek

MUŞ'un Malazgirt İlçesi'nde, 10 üniversiteden bir araya gelen 30 akademisyen, Sultan Alparslan'ın liderliğinde 26 Ağustos 1071 tarihinde kazanılan şanlı zaferin savaş alanını tespit ediyor.

Muş'un tarihi Malazgirt İlçesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediği, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ahlat Müze Müdürlüğü, Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi iş birliğiyle Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırması projesinin çalışmalarına başlandı.

Muş Valiliği ve Malazgirt Kaymakamlığı tarafından özellikle desteklenen proje kapsamında, Marmara, Ege, Ankara, İstanbul Medeniyet, Necmettin Erbakan, Abant İzzet Baysal, Süleyman Demirel ve Erzincan Binali Yıldırım üniversitelerinden bir araya gelen 30 akademisyen, başta Malazgirt Kalesi olmak üzere ilçedeki tarihi mekanlarda ve Malazgirt Ovası'nda çeşitli incelemeler gerçekleştirdi. İlçedeki belirli bölgelerde gerçekleştirdikleri incelemeler kapsamında fotoğraflar çeken akademisyenler, orduların karargahlarının kurulduğu ve muharebenin kazanıldığı yer ile savaşın taktikleri ve lojistik boyutunu bütün yönleriyle araştıracak. Yer radarları ve elektromanyetik taramalarla savaşa ait izleri tespit eden akademisyenler, büyük zaferin kazanıldığı yeri bütün bilimsel detaylarıyla aydınlatmayı hedefliyor.

Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü ve Tarih Bölüm Başkanı, aynı zamanda Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırması Projesi Yürütücü Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Alican, çalışmalar ilerledikçe 10 üniversiteden olan 30 akademisyen sayısının artacağını belirterek, çalışmanın kapsamı ve derinliğinin de genişlediğini belirtti.

Yürütülen projeyle ne yaptıklarını Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlatan Alican, 'Temel anlamda Malazgirt Savaşı'nın lokal manada bulunduğu yeri, gerçekleştiği alanı, nokta atışı olarak tespit etmeye dönük bir çalışmadır. Tabii sadece Malazgirt Savaşı değil. Çünkü Malazgirt Savaşı denildiği zaman aklımıza, Malazgirt ilk gelir. Çünkü Malazgirt'te gerçekleşen bir savaş bu ve Malazgirt'te yüzlerce yıldır, hatta binlerce yıldır çok köklü bir geçmişe sahip olan bir ilçemiz olması hesabiyle çok güçlü, önemli bir tarihi kimliği var. Dolayısıyla bu projenin yine bir parçası, Malazgirt'in tarihi kimliğini de bir anlamda ortaya çıkarmak diye konuştu.

Proje kapsamında ilk etap çalışmalarının tamamlandığını ve önümüzdeki günlerde ikinci etap için çalışmalara başlayacaklarını belirten Alican, 'İlk etap çalışmalarımızda Malazgirt'in şehrinin surları üzerinde çalışmalar yapıldı. Bunların koordinatları, ölçümleri falan alındı. Şu anda işte bir takım dijital modellemeleri yapılıyor, illüstrasyonları yapılıyor. Malazgirt ve çevresinde hem savaş alanında hem Malazgirt şehrinde tarihi olarak, bu coğrafyanın tarihi, mirası diyebileceğimiz ne varsa bütün bunları bir şekilde gün yüzüne çıkarmak, kataloglamak, üzerlerinde çalışmak, bir bilgi birikimine dönüştürmek amaçlı çok geniş kapsamlı bir proje dedi

Gerçekleştirilen projenin Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilk olduğunu belirten Alican, proje üzerinde çok büyük beklentilerinin olduğunu belirtti. Proje üzerinde ilk çıktıları aldıklarını ifade eden Alican, önümüzdeki günlerde çıktıları kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtti. Proje kapsamında gerçekleştirilecek olan ikinci etap çalışmalarında jeoradar çalışmalarının yapılacağını belirten Alican, 'Yer altı ölçümleri yapılacak. Birtakım maddi kültür buluntularının aranması yolunda adımlar atılacak. Dolayısıyla çok önemli bir proje ve orta vadede çok önemli sonuçlar üreteceği düşünüyorum diye konuştu.

Tarihi ilçenin ilerideki süreçte bir turizm merkezine dönüşebileceğini belirten Alican, şunları söyledi

'Bu çalışmaların önümüzdeki günlerde hem Malazgirt'in turistlik ve kültürel kimliğini yukarıya çekeceğini ve bu şekilde çok önemli bir turizm merkezine de dönüşebileceğini düşünüyoruz. Malazgirt zaten şu anda önemli bir ivme, aşama kaydetmiş durumda. Ama önümüzdeki günlerde bunun, özellikle bizim yaptığımız çalışmayla çok daha fazla artacağını, Malazgirt ve çevresinin daha fazla öne çıkacağını, daha da önemlisi Malazgirt'in aslında ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunu gerçek anlamda ilk kez anlaşılabileceğini bu projeyle birlikte biz düşünüyoruz.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER Muhammed Sami MARALMUŞ, (DHA)

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Son dakika haberleri... MUŞ Malazgirt Zaferi'nin savaş alanı tespit edilecek

Kaynak: DHA

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