Son dakika haberleri: Muş Belediye Başkan Feyat Asya, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı
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Son dakika haberleri: Muş Belediye Başkan Feyat Asya, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı

03.03.2021 16:07 | Son Güncelleme: 03.03.2021 16:12
Son dakika haberleri: Muş Belediye Başkan Feyat Asya, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı

Son dakika gündem haberi... Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Başkan Asya, yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanlığımızca belirlenen takvim doğrultusunda aşı sıramız geldi. Kayıtlı olduğumuz sağlık ocağında ilk doz aşımızı yaptırdık. Sırası gelen hemşehrilerimizin aşı olmayı ihmal etmemelerini, kontrollü normalleşme sürecinde de tedbiri elden bırakmamalarını rica ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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