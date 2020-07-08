'
Son dakika haberleri | Muratpaşa'da kurban satış ve kesim yerleri belirlendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri | Muratpaşa'da kurban satış ve kesim yerleri belirlendi

Son dakika haberleri: Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu'nca kurban satış ve kesim noktası olarak belirlenen alanlarda hazırlıkların başladığını söyledi.

Son dakika haberleri | Muratpaşa'da kurban satış ve kesim yerleri belirlendi
08.07.2020 15:17 | Son Güncelleme: 08.07.2020 15:25

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu'nca kurban satış ve kesim noktası olarak belirlenen alanlarda hazırlıkların başladığını söyledi. Muratpaşa'da 2 satış ve 8 kesim noktası tespit edilirken Uysal, satış yerlerine kontrollü giriş sağlanacağını, kesim yerlerinde ise randevu sisteminin uygulanacağını ifade etti.

Muratpaşa'da, 31 Temmuz'da başlayacak Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında kurban kesim ve satış yerleri belirlendi. İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu, Muratpaşa'da 8 noktayı kurban kesim yeri, Ermenek ve Bayındır mahallerindeki iki noktayı da kurban satış alanı olarak belirledi. Muratpaşa Belediyesi de belirlenen alanlarda hazırlık çalışmalarına başladı.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, Ermenek ve Bayındır mahallerindeki kurban satış yerlerinin ayını zamanda kurban kesim yeri olarak hizmet vereceğini belirtirken bu yerlerle birlikte Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Sigorta ve Güzeloba, Çağlayan, Konuksever, Yenigün, Sedir mahalleleri kapalı pazarlarının kurban kesim yeri olarak düzenleneceğini kaydetti.

Randevulu sistem

Muratpaşa Belediyesi'nin geçmiş bayramlarda uyguladığı randevulu kesim hizmetinin bu yıl da devam edeceğini kaydeden Başkan Uysal, randevularının Turunç Masa'nın 444 80 07 numaralı çağrı üzerinden verileceğini belirtti. Kesim yerlerinde Muratpaşa Belediyesi'nin Halk Eğitim Merkeziyle birlikte gerçekleştireceği 20 saatlik kurban kesim elemanı yetiştirme ve geliştirme kursunu başarıyla tamamlamış veya kasaplık belgesi sahibi personelin görev alacağını belirten Uysal, kurban kesimlerinin Muratpaşa Belediyesi'nce ücretsiz gerçekleştirileceğini söyledi.

Girişler kontrollü olacak

Korona virüs tedbirleri kapsamında satış ve kesim yerlerinde en az 1.5 metre olacak şekilde fiziki mesafenin korunmasına dikkat edileceğini, maske takmanın zorunluğu olacağını dile getiren Uysal, "2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ uyarınca, satış alanında 8 metrekareye bir kişi olacak şekilde kontrollü giriş sağlanacak" dedi.

Ateşi olanlar alınmayacak

Uysal, satış ve kesim yerleri girişlerinde vatandaşlarını ateşinin ölçüleceği ve 38 derecenin üzerinde ateşi olanların girişlerine izin verilmeyeceğini de sözlerine ekledi. Uysal, ayrıca hem satış hem de kesim yerleri girişlerine ve alanda belirlenen noktalara el antiseptiği yerleştirileceğini de ifade etti. - ANTALYA

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Google, Facebook şifrelerini çalan 25 uygulamayı Google Play'den kaldırdı Teknoloji
Google, Facebook şifrelerini çalan 25 uygulamayı Google Play'den kaldırdı
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim 3. Sayfa
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
Emniyet kemeri hayat kurtardı! Trafik kazası geçiren sunucu Zeynep Tandoğan ölümden döndü Magazin
Emniyet kemeri hayat kurtardı! Trafik kazası geçiren sunucu Zeynep Tandoğan ölümden döndü
Altın 2011'den bu yana ilk kez 1,800 doları aştı Ekonomi
Altın 2011'den bu yana ilk kez 1,800 doları aştı
Bursa'da polise hakaretler savuran yarbay hakkında 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı 3. Sayfa
Bursa'da polise hakaretler savuran yarbay hakkında 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı Güncel
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
Otomobil satışında geçtiğimiz yıl pazarın %56'sını oluşturan dizel araçların oranı bu sene %42'ye geriledi
Otomobil satışında geçtiğimiz yıl pazarın %56'sını oluşturan dizel araçların oranı bu sene %42'ye geriledi
Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına 'Ayşe' yerine 'DEAŞ' yazdılar
Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına "Ayşe" yerine "DEAŞ" yazdılar
Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı
Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı
Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı
Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı
Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını açıkladı
Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını açıkladı
TRT'nin yeni dizisi ekrana gelmek için gün sayıyor! Tövbeler Olsun'dan ilk kareler yayınlandı
TRT'nin yeni dizisi ekrana gelmek için gün sayıyor! Tövbeler Olsun'dan ilk kareler yayınlandı
11 yaşındaki oğlunu telefonla çok fazla oynadığı için çamaşır ipiyle boğarak öldürdü
11 yaşındaki oğlunu telefonla çok fazla oynadığı için çamaşır ipiyle boğarak öldürdü
Son dakika: Ayasofya'nın 15 Temmuz'da ibadete açılma ihtimalini değerlendiren Numan Kurtulmuş: İnşallah daha önce açılır
Son dakika: Ayasofya'nın 15 Temmuz'da ibadete açılma ihtimalini değerlendiren Numan Kurtulmuş: İnşallah daha önce açılır
'Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı' diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
"Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
Üsküdar'da uygulanmaya başlanan sahilde çekirdek yeme yasağında ceza miktarı da netleşti
Üsküdar'da uygulanmaya başlanan sahilde çekirdek yeme yasağında ceza miktarı da netleşti
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
Yüzlerce tatilciye 'helal otel' şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler
Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde ilk kez koronavirüs vakası görüldü
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde ilk kez koronavirüs vakası görüldü
HDP'den asgari ücret 3 bin lira olsun önerisi
HDP'den asgari ücret 3 bin lira olsun önerisi
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden koronavirüs sözleri: Salgın hızlanıyor
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden koronavirüs sözleri: Salgın hızlanıyor
Sosyal medya platformu Twitter, AK Parti'yi rahatsız ediyor: Bilgi istiyoruz vermiyorlar
Sosyal medya platformu Twitter, AK Parti'yi rahatsız ediyor: Bilgi istiyoruz vermiyorlar
3 yaşındaki kuzenine sigara içiren sorumsuz kuzenin ailesi ilk kez konuştu: Korktu, ağladı, çok pişman
3 yaşındaki kuzenine sigara içiren sorumsuz kuzenin ailesi ilk kez konuştu: Korktu, ağladı, çok pişman
Polisin elini ısırdığı iddia edilen oyuncu Feyza Civelek'e hapis cezası
Polisin elini ısırdığı iddia edilen oyuncu Feyza Civelek'e hapis cezası
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım
Van Gölü'nde 60 kişiyle battığı düşünülen teknenin yeri bulundu
Van Gölü'nde 60 kişiyle battığı düşünülen teknenin yeri bulundu
Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu
Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu
AK Parti, çoklu baro sistemine geçişin FETÖ projesi olduğu iddialarına sert tepki gösterdi
AK Parti, çoklu baro sistemine geçişin FETÖ projesi olduğu iddialarına sert tepki gösterdi
Sahibi 1,5 tonluk kurbanlık boğayı ikinci el araç fiyatına satışa çıkardı
Sahibi 1,5 tonluk kurbanlık boğayı ikinci el araç fiyatına satışa çıkardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Hulusi Akar Hüseyin Filiz Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Hadise Ozan Güven Demet Akbağ
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Malcolm Thomas Henry Onyekuru Sofiane Feghouli
Daha Fazla Kaza Dava Antalya Başakşehir
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Muratpaşa'da kurban satış ve kesim yerleri belirlendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.7.2020 16:11:32. #1.15#
title