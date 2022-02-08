Son dakika haberleri... MURAT KARTAL'I GÖZALTINA ALMAYA GELEN POLİSLER KAMERADA - Haberler
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Son dakika haberleri... MURAT KARTAL'I GÖZALTINA ALMAYA GELEN POLİSLER KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika gündem haberi: Büyükçekmece'de cesedi bulunan Murat Kartal'ı gözaltına alan polislerin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - Büyükçekmece'de cesedi bulunan Murat Kartal'ı gözaltına alan polislerin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Murat Kartal'ın 2 polis tarafından sahte gözaltı yapılarak bir şebekeye teslim edildiği ortaya çıkmış. Polislerin teslim ettiği suç örgütü tarafından öldürülen Kartal'ın cesedi Büyükçekmece'de gömüldüğü arazide 4 gün süren çalışma sonucu bulurdu.

Kartal'ı gözaltına almak için evinin önünde bekleyen polislerin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Evin önünde bekleyen 2 polisin bir süre kendi aralarında konuştuğu görülüyor.

Son dakika haberleri... MURAT KARTAL'I GÖZALTINA ALMAYA GELEN POLİSLER KAMERADA

Son dakika haberleri... MURAT KARTAL'I GÖZALTINA ALMAYA GELEN POLİSLER KAMERADA

Son dakika haberleri... MURAT KARTAL'I GÖZALTINA ALMAYA GELEN POLİSLER KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Büyükçekmece, Murat Kartal, Gözaltı, Polis, Güncel, Haber

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