Son dakika haberleri | Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki örtü yangınının soğutma çalışmaları tamamlandı
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Son dakika haberleri | Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki örtü yangınının soğutma çalışmaları tamamlandı

Son dakika haberleri | Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki örtü yangınının soğutma çalışmaları tamamlandı
Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda çıkan örtü yangınının soğutma çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda çıkan örtü yangınının soğutma çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yangın bölgesine sabah saatlerinde helikopterle ekiplerin bırakıldığı anımsatıldı.

Soğutma çalışmalarının tamamlandığı belirtilen açıklamada, "AFAD ekiplerimiz ve gönüllüleri, profesyonel dağcılarımız, Orman İşletme Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personelimiz alandaki soğutma çalışmalarını tamamladılar. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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