Son dakika haberleri... Mülteci çocuklar parkla uyum sağlayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri... Mülteci çocuklar parkla uyum sağlayacak

16.03.2021 10:09 | Son Güncelleme: 16.03.2021 10:18
Son dakika haberleri... Mülteci çocuklar parkla uyum sağlayacak

Son dakika haberi... Yunusemre Belediyesi, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) işbirliğiyle ilçede yaşayan mülteci çocukların da güzel vakit geçirebilmesi için Atatürk Mahallesi'nde oyun parkı yaptı.

Yunusemre Belediyesi, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) işbirliğiyle ilçede yaşayan mülteci çocukların da güzel vakit geçirebilmesi için Atatürk Mahallesi'nde oyun parkı yaptı. Yapılan parkla göçmen çocuklarla mahallede yaşayan çocukların sosyal uyumunun güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Yunusemre Belediyesi, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ortaklığı ile Manisa Atatürk Mahallesi'nde çocuk oyun parkı oluşturdu. Çalışma kapsamında ev sahibi topluluk ve göçmenlerin kullanımı için bir oyun parkının onarımı yapıldı, ekipman desteği verilerek parkın kurulumunu gerçekleştirdi. Çalışmayla mahallede yaşayan ve göçmenler arasındaki sosyal uyumun güçlendirilmesi amaçlanırken, yeni park mahalledeki bütün çocukları sevindirdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ayşe Keşir Fahrettin Koca Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şevket Çoruh Pelin Öztekin Rasim Öztekin Ayşegül Çınar
Spor Cenk Tosun Hakan Kutlu Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Mülteci çocuklar parkla uyum sağlayacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 10:20:26. #1.16#
title