Son dakika haberleri: Mülkiye Başmüfettişliği'ne atanan Vali Çakacak, Eskişehir'den ayrıldı Son dakika haberi... VALİLER Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanan Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, veda ziyaretlerinin ardından törenle kentten uğurlandı.

VALİLER Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanan Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, veda ziyaretlerinin ardından törenle kentten uğurlandı.

Vali Özdemir Çakacak'ın uğurlanması için Vilayet Meydanı'nda tören düzenlendi. Çakacak'ı uğurlama törenine İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, Emniyet Müdürü Engin Dinç, vali yardımcıları, kaymakamlar, daire müdürleri ile çok sayıda kişi katıldı. Vali Çakacak, kendisini uğurlamaya gelenler ile tek tek görüşerek, vedalaştı.

Özdemir Çakacak'ın yerine, Eskişehir Valiliği'ne İzmir Valisi Erol Ayyıldız atanmıştı.

Kaynak: DHA