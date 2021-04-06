Son dakika haberleri! Mühürlenen 3 dernekte kumara, 196 bin 875 lira ceza
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Son dakika haberleri! Mühürlenen 3 dernekte kumara, 196 bin 875 lira ceza

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Mühürlenen 3 dernekte kumara, 196 bin 875 lira ceza

Son dakika haber: ESKİŞEHİR'de, daha önce mühürlenen 3 dernekte kumar oynarken, yakalanan 45 kişiye, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri için 196 bin 875 lira ceza uygulandı.

ESKİŞEHİR'de, daha önce mühürlenen 3 dernekte kumar oynarken, yakalanan 45 kişiye, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri için 196 bin 875 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal, Arifiye ile Hoşnudiye mahallelerinde daha önce mühürlenen derneklerde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla 3 derneğe baskın yapan polis ekipleri, 45 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Kimlikleri tespit edilen 45 kişiye, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 196 bin 875 lira ceza yazıldı. Dernek sorumluları hakkında ise 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak', 'bulaşıcı hastalıklar tebliğine aykırı davranmak' ve 'mühür bozmak' suçlarından adli soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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