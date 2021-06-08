Son dakika haberleri! Muhtarlara yangın ve muhtemel afetler anlatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Muhtarlara yangın ve muhtemel afetler anlatıldı

Son dakika haberleri! Muhtarlara yangın ve muhtemel afetler anlatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Yalova'nın Altınova ilçesinde görev yapan mahalle ve köy muhtarları, yangınlar ve afet durumlarına karşı bilgilendirildi.

Yalova'nın Altınova ilçesinde görev yapan mahalle ve köy muhtarları, yangınlar ve afet durumlarına karşı bilgilendirildi.

Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği'nde düzenlenen toplantıda mahalle ve köy muhtarlarına ev, anız, orman yangınları ve muhtemel afet durumlarında yapılması gerekenler hakkında bilgiler verildi. Muhtarlar, Altınova Belediyesi'nin uygulamaya başlattığı Gönüllü İtfaiyecilik Projesi hakkında da bilgilendirildi. Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği'nde düzenlenen toplantıya Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Altınova İlçe Orman İşletme Şefi Selçuk Yılmaztürk, Altınova İtfaiye Amiri Süleyman Çavuşoğlu, mahalle ve köy muhtarları katıldı. Toplantıda, İlçe Orman İşletme Şefi Selçuk Yılmaztürk, orman yangınları hakkında yaşanan sorunlar ile ilgili bilgiler verirken, İtfaiye Amiri Çavuşoğlu, anız yangınların büyük sonuçlar doğurduğunu, temizlenmeyen soba bacaları sebebiyle çatı ve ev yangınları meydana geldiğini dile getirdi.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral da, itfaiye teşkilatının 7/24 esasına göre canla başla mücadele verdiğini ifade ederek, "Güzide bir itfaiye teşkilatımız var. Yeni projemizle gönüllü itfaiyeciler yetiştireceğiz. Bundaki en önemli maksadımız muhtemel afetler ve yangınlar konusunda insanlarımızı bilgilendirmek ve gerekli durumlarda ilgili yetkililere yardımcı olmalarını sağlamaktır" diye konuştu.

Toplantıda, mahalle ve köylerde meydana gelen yangın istatistikleri de muhtarlarla paylaştı. - YALOVA

Son dakika haberleri! Muhtarlara yangın ve muhtemel afetler anlatıldı
Son dakika haberleri! Muhtarlara yangın ve muhtemel afetler anlatıldı
Son dakika haberleri! Muhtarlara yangın ve muhtemel afetler anlatıldı
Son dakika haberleri! Muhtarlara yangın ve muhtemel afetler anlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İş adamlarının uygunsuz görüntülerini çeken çeteye pazarlık masasında operasyon
İş adamlarının uygunsuz görüntülerini çeken çeteye pazarlık masasında operasyon
Hayat kurtaran hamle! Tüfekle intihar etmek isteyen adamı polis böyle kurtardı
Hayat kurtaran hamle! Tüfekle intihar etmek isteyen adamı polis böyle kurtardı
Whatsapp'ta akrabasıyla tartıştı, 700 kilometre gidip aracına saldırdı
Whatsapp'ta akrabasıyla tartıştı, 700 kilometre gidip aracına saldırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Muharrem İnce Veysel Eroğlu Adil Karaismailoğlu Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Ezgi Mola Beren Saat Kenan Doğulu Şeyma Subaşı
Spor Enes Ünal Ergin Ataman Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! Muhtarlara yangın ve muhtemel afetler anlatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 13:45:34. #1.15#

title