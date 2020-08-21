Son dakika haberleri: Muhtar, koronadan hayatını kaybetti
Son dakika gelişmesine göre Ordu'nun Ünye ilçesinde Yenikent Mahalle Muhtarı Enver Altun (51), korona virüsü tedavisi gördüğü Ordu'da hayatını kaybetti.
21.08.2020 12:48 | Son Güncelleme: 21.08.2020 13:27
Ordu'nun Ünye ilçesinde Yenikent Mahalle Muhtarı Enver Altun (51), korona virüsü tedavisi gördüğü Ordu'da hayatını kaybetti.
4 gün önce Kovid-19 testi pozitif çıkan Muhtar Altun, Ünye Devlet Hastanesinden Ordu'ya sevk edildi. Ordu'da özel bir hastanede tedavisi devam eden muhtar, gece hayatını kaybetti. - ORDU
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Kaynak: İHA