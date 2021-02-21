Son dakika haberleri... MUHAMMED EMİN SARAÇ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (1)
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Son dakika haberleri... MUHAMMED EMİN SARAÇ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (1)

21.02.2021 12:49 | Son Güncelleme: 21.02.2021 12:59
Son dakika haberleri... MUHAMMED EMİN SARAÇ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (1)

Son dakika habere göre Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın hayatını kaybeden babası Muhammed Emin Saraç için Fatih Cami'nde cenaze töreni düzenleniyor.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın hayatını kaybeden babası Muhammed Emin Saraç için Fatih Cami'nde cenaze töreni düzenleniyor. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.  Fatih Camii'nde 65 yıl boyunca tefsir, hadis ve fıkıh dersi veren Muhammed Emin Saraç yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında Cuma günü hayatını kaybetmişti. Saraç için Fatih Cami'nde cenaze töreni düzenleniyor. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Törenin ardından Saraç'ın cenazesi, Fatih Cami Haziresi'ne defnedilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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