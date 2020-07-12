Son dakika haberleri | Muğlaspor pusuya yatacak Son dakika haberleri: TFF 3. Lig 3. Grup'ta bir üst lig hedefiyle yer alan Muğlaspor'da gözler 20-28 Temmuz'da Antalya'da oynanacak Play-Off maçlarına çevrildi.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta bir üst lig hedefiyle yer alan Muğlaspor'da gözler 20-28 Temmuz'da Antalya'da oynanacak Play-Off maçlarına çevrildi. Koronavirüs salgını nedeniyle sezona verilen aradan önce grupta 5'inci sıradayken Türkiye Futbol Federasyonu'nun ligi tescil etmesi üzerine Play-Off oynama hakkı kazanan yeşil-beyazlılar, 17 Temmuz'da final maçlarının oynanacağı Antalya'da kampa girecek. Play-Off yarı finalde Somaspor'la kozlarını paylaşacak Muğlaspor'un başkanı Erol Kapiz, "2. Lig'e giden yolda tüm Muğla'yı tek yürek olmaya davet ediyorum. Herkesten maddi manevi destek bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA