Son dakika haberleri: Muğlaspor amatör kümeye düştü

Edinilen son dakika haberine göre MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezon başından beri son sıradan kurtulamayan Muğlaspor, deplasmanda Siirt Özel İdaresispor'a 2-1 yenilince kurtuluş umutlarını matematiksel olarak yitirip amatör kümeye geriledi.