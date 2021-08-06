Muğla yangınlarında 9'uncu gün
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Muğla yangınlarında 9'uncu gün

Muğla yangınlarında 9'uncu gün
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

29 Temmuz'da Marmaris ve Bodrum'da başlayan, ardından Milas, Köyceğiz, Kavaklıdere, Seydikemer ilçeleri ile devam orman yangınlarında Milas, Köyceğiz ve Kavaklıdere'deki yangınlar aktif şekilde devam ediyor.

29 Temmuz'da Marmaris ve Bodrum'da başlayan, ardından Milas, Köyceğiz, Kavaklıdere, Seydikemer ilçeleri ile devam orman yangınlarında Milas, Köyceğiz ve Kavaklıdere'deki yangınlar aktif şekilde devam ediyor.

Marmaris, Bodrum ve Seydikemer ilçelerindeki orman yangınları kontrol altına alınırken, bu bölgelerde ekipler ve gönüllü vatandaşlar tarafından soğutma çalışmaları sürüyor.

Aktif devam eden yangınlardan Köyceğiz yangını doğu istikametinde büyüme eğilimi gösterirken, ekipler Çayhisar bölgesinde yoğunlaştı. Kavaklıdere'de başlayın, Menteşe ilçesi sınırlarına sirayet eden yangın Göktepe verici istasyonu alt bölümlerinde ve Menteşe Bayır Mahallesi'nin üst bölümlerindeki ormanlık alanda rüzgarın da etkisi ile devam ediyor.

Milas'ta devam eden orman yangını ise Yeniköy Termik Santrali'ne 5 kilometre mesafede Fesleğen bölgesinde seyrederken, çok şiddetli yanmanın olmadığı açıklandı.

Yangınlara havadan 4 uçak, 15 helikopter, karadan 233 arazöz ve su tankeri, 97 dozer ve iş makinesi, bin 533 personel katılıyor. Orman personelinin dışında Muğla ve diğer illerden gelen itfaiye ve iş makineleri, özel sektörün personel ve iş makineleri de söndürme çalışmalarına katılıyor.

Bunların dışında Muğla'dan ve diğer illerden çok sayıda gönüllü vatandaş ise yanan sahalarda soğutma çalışmalarına katılıyor.

(Bekir Tosun/İHA)

Muğla yangınlarında 9'uncu gün
Muğla yangınlarında 9'uncu gün
Muğla yangınlarında 9'uncu gün

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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