Son dakika haberleri | MUĞLA Takılar gelin - damat yerine cansız mankenlere takıldı Son dakika gündem haberine göre damat yerine cansız mankenlere takıldıMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, hayatlarını birleştiren Esra ve Caner Çelik çiftinin düğünleri koronavirüs tedbirleri kapsamında yapıldı.

damat yerine cansız mankenlere takıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, hayatlarını birleştiren Esra ve Caner Çelik çiftinin düğünleri koronavirüs tedbirleri kapsamında yapıldı. Düğünde takılar gelin- damat yerine, yanlarına konulan cansız mankenlere takıldı. Davetliler sosyal mesafe kurlarına göre zeybek ve horon oynadı.

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen düğünlere geçen 1 Temmuz itibariyle yeniden başladı. Sosyal mesafe kuralı, maske ve dezenfektan kullanma şartı ile izin verilmesinin ardından Bodrum'da bir düğün salonu tedbirler kapsamında gelin damada takı sırasında temas olmaması için manken gelin- damat uygulaması yaptı. Yerel yönetimler uzmanı Esra Çelik (25) ve işletmeci Caner Çelik (26) çifti salona geldiklerinde girişte cansız gelin ve damadı görmesiyle önce şaşırdı. Düğüne gelen konuklar ise gelin ve damada temas etmeden tebrik etti. Takı töreni de gelinle damadın yanına konulan gelinlik ve damatlık giydirilen cansız mankenlere takılarak gerçekleştirildi. Ateşleri ölçülerek tek tek düğün alına alınan davetlilere maske dağıtıldı.

Sosyal mesafe kurallarına göre 1.5 metre ayarlanan sandalyelerde oturan davetliler gelin ve damadın ilk dansı ardından sosyal mesafe kurallarına göre horon ve zeybek oynadı. Takı töreni de gelinle damadın yanına konulan gelinlik ve damatlık giydirilen cansız mankenlere takılarak gerçekleştirildi.

Davetliler uygulamadan memnun olduklarını ifade ederek "Eskisi gibi olsa daha iyi olurdu ama maalesef koronavirüs yüzünden alınan tedbirler ortada. Gayet güzel bir uygulama düğün salonu sahiplerine çok teşekkür ederiz". Cansız manken olayı da güzel oldu" dedi.

Kaynak: DHA