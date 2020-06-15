Son dakika haberleri... MUĞLA Otomobil takla attı 4 yaralı
Son dakika haberi: Otomobil takla attı: 4 yaralıMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, takla atan otomobilde 4 kişi ağır yaralandı.
15.06.2020 15:46 | Son Güncelleme: 15.06.2020 16:06
Otomobil takla attı: 4 yaralı
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, takla atan otomobilde 4 kişi ağır yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kaza, bugün saat 02.30 sıralarında, Bitez Akıllı Kavşağı'nda meydana geldi. Bodrum'dan Turgutreis yönüne giden 34 CTD 774 plakalı otomobil, iddiaya göre, önündeki beton mikserini sollamaya çalışırken takla attı. Büyükşehir Belediyesi Bodrum Hizmet Binası önündeki kaldırıma çarpan araç, taklalar attıktan sonra durabildi. Kazada 2'si kadın 4 kişi ağır yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneyle kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA