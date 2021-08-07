Son dakika haberleri: Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman yangını çıktı
Son dakika haber... Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Karaköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 4 ayrı noktada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor.
Yangının kontrol altına alınması için yürütülen çalışmalara bölge halkı da destek veriyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır