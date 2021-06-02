Muğla merkezli 6 ilde insan ticareti operasyonu
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Muğla merkezli 6 ilde insan ticareti operasyonu

İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun - Haberler | 3. Sayfa

Muğla merkezli 6 ilde insan ticareti operasyonu Muğla merkezli 6 ilde 11 farklı ülkeden 49 yabancı uyruklu kadını fuhuş yapmaya zorlandığı ileri sürülen 31 şüpheli gözaltına aldı 11 farklı ülkeden getirdikleri 49 kadını fuhuş yapmaya zorladıkları ileri sürülen 31 şüpheli Muğla Emniyet...

Muğla merkezli 6 ilde insan ticareti operasyonu

Muğla merkezli 6 ilde 11 farklı ülkeden 49 yabancı uyruklu kadını fuhuş yapmaya zorlandığı ileri sürülen 31 şüpheli gözaltına aldı

MUĞLA - 11 farklı ülkeden getirdikleri 49 kadını fuhuş yapmaya zorladıkları ileri sürülen 31 şüpheli Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Muğla merkezli Manisa, Sakarya, Şanlıurfa, Aydın ve Antalya illerinde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Sezon-1' operasyonunda 11 farklı ülkeden iş bulma vaadiyle Türkiye'ye getirilen yabancı uyruklu kadınları fuhuş yapmaya zorladıkları iddia edilen 31 kişi gözaltına allındı.

6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Bodrum merkezi merkezli Manisa, Aydın, Şanlıurfa, Antalya ve Sakarya illerinde 31 şüphelinin yakalanması için kaldığı ikametler ile bulundukları otel ve konaklama yerlerinde eş zamanlı 32 adrese 36 ekip ve 118 personelin katılımıyla operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda 6 farklı il genelinde 31 şüpheli şahıs, suçta kullanılan 8 SİM kart, 3 bilgisayar, 71 adet cep telefonu, bir yivsiz av tüfeği, 3 gram metamfetamin uyuşturucu, 55 kök kenevir, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 32 adet mermi, kalem silah tabir edilen el yapımı suikast silahı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek. 11 ülkeden toplam 49 mağdur kadın ise geri gönderme merkezine teslim edildi ve buradan sınır dışı edilecekler.

Muğla merkezli 6 ilde insan ticareti operasyonu
Muğla merkezli 6 ilde insan ticareti operasyonu
Muğla merkezli 6 ilde insan ticareti operasyonu
Muğla merkezli 6 ilde insan ticareti operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun

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