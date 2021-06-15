Son dakika haberleri | MUĞLA MAKİLİK ALANDAKİ YANGIN VERİCİLER VE ELEKTRİK HATTINA DA ZARAR VERDİ
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Son dakika haberleri | MUĞLA MAKİLİK ALANDAKİ YANGIN VERİCİLER VE ELEKTRİK HATTINA DA ZARAR VERDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki radyo, TV ve telsiz vericilerinin bulunduğu tepede çıkan yangında, 1 hektar makilik alan küle döndü.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki radyo, TV ve telsiz vericilerinin bulunduğu tepede çıkan yangında, 1 hektar makilik alan küle döndü. Vericilerden bazıları ve enerji hatları da alevlerden zarar gördü.

Bodrum'un Göktepe mevkiindeki makilik alanda bugün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Tepedeki TV, radyo ve telsiz vericilerinin bulunduğu alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyüp, tüm tepeyi sardı. Bölgeye Bodrum Orman İşletme Şefliği'ne ait 3 arazöz, 11 orman işçisi ve çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle 1 saatte söndürülen yangında bölgedeki enerji hattı ve vericilerden bazıları alevlerden zarar gördü. Alevler 1 hektar makilik alanı da küle çevirdi. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

Son dakika haberleri | MUĞLA MAKİLİK ALANDAKİ YANGIN VERİCİLER VE ELEKTRİK HATTINA DA ZARAR VERDİ
Son dakika haberleri | MUĞLA MAKİLİK ALANDAKİ YANGIN VERİCİLER VE ELEKTRİK HATTINA DA ZARAR VERDİ
Son dakika haberleri | MUĞLA MAKİLİK ALANDAKİ YANGIN VERİCİLER VE ELEKTRİK HATTINA DA ZARAR VERDİ
Son dakika haberleri | MUĞLA MAKİLİK ALANDAKİ YANGIN VERİCİLER VE ELEKTRİK HATTINA DA ZARAR VERDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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