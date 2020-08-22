Son dakika haberleri | MUĞLA Fethiye'deki orman yangını 6 saatte söndürüldü
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Son dakika haberleri | MUĞLA Fethiye'deki orman yangını 6 saatte söndürüldü

Son dakika haberlerine göre Fethiye'deki orman yangını 6 saatte söndürüldüMUĞLA'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını, karadan müdahale ile 6 saatte söndürüldü.

22.08.2020 11:15 | Son Güncelleme: 22.08.2020 11:19

Fethiye'deki orman yangını 6 saatte söndürüldü

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını, karadan müdahale ile 6 saatte söndürüldü. İlk belirlemelere göre, yangında 1 hektar ormanlık alan küle döndü.

Ölüdeniz Mahallesi Kıdrak mevkisindeki ormanlık alanda, dün saat 22.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına, Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 10 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 5 tanker ile 60 yangın söndürme işçisi ve 3 itfaiye aracı müdahale etti. Havanın karanlık olması nedeniyle havadan müdahale yapılamayan yangında, alevlerin yakındaki bir otele yaklaşması korkulu anlar yaşattı.

Otel çalışanları ve tatilciler de söndürme çalışmalarına destek verdi. Karadan 6 saat süren müdahale ile yangın söndürüldü. 1 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Son dakika haberleri | MUĞLA Fethiye'deki orman yangını 6 saatte söndürüldü

Kaynak: DHA

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