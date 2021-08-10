Son dakika haberleri | Muğla'daki yangında boşaltılan mahallede mahsur kalan köpek ile 6 yavrusunu jandarma kurtardı

Edinilen son dakika haberine göre Muğla'nın Yatağan ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmasına katılan jandarma ekibi, bağlı olduğu için yavrularına ulaşamayan dişi köpek ile biri kayalıklara sıkışan 6 yavrusunu kurtardı.