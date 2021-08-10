Son dakika haberleri | Muğla'daki yangında boşaltılan mahallede mahsur kalan köpek ile 6 yavrusunu jandarma kurtardı
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Son dakika haberleri | Muğla'daki yangında boşaltılan mahallede mahsur kalan köpek ile 6 yavrusunu jandarma kurtardı

Son dakika haberleri | Muğla'daki yangında boşaltılan mahallede mahsur kalan köpek ile 6 yavrusunu jandarma kurtardı
Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Muğla'nın Yatağan ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmasına katılan jandarma ekibi, bağlı olduğu için yavrularına ulaşamayan dişi köpek ile biri kayalıklara sıkışan 6 yavrusunu kurtardı.

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmasına katılan jandarma ekibi, bağlı olduğu için yavrularına ulaşamayan dişi köpek ile biri kayalıklara sıkışan 6 yavrusunu kurtardı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 8 Ağustos'ta, Yatağan ilçesine bağlı Hisarardı Mahallesi'ne yaklaşan alevlere müdahale eden ekiplere destek verdi.

Tedbir amaçlı bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekibi, havlama sesi duyulması üzerine mahallenin üst kısmındaki evlerin bulunduğu bölgeye intikal etti.

Ekipler, gece saat 2.00 sularında alevlerin çevresini sardığı mahalledeki dumanların arasında, traktörün römorkörüne bağlı ve ipine dolanmış köpeği fark etti. Köpeğe dolanan ipler çözüldü.

El fenerleriyle bölgeyi araştıran jandarma ekibi, köpeğin yavrularının da annelerini aramak için çevreye yayıldığını gördü. Ekipler, biri kayalıkların arasında sıkışmış vaziyette 6 yavruyu kurtararak annelerine götürdü.

Anne köpeğin ilk işi, yavrularını emzirmek oldu.

Ekiplerin su verip beslediği köpekler, güvenli bölgeye alınarak veteriner hekime teslim edildi.

Köpekler, Yatağan Belediyesi Geçici Hayvan Barınağında korumaya alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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