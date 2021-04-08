Muğla'daki tefeci operasyonu: 3 gözaltı
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Muğla'daki tefeci operasyonu: 3 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Cavit AKGÜN - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Ula ilçesinde, birçok kişiyi yüksek faizle para vererek borçlandırıp, tefecilik yaptığı öne sürülen 3 kişi, yakalandı.

MUĞLA'nın Ula ilçesinde, birçok kişiyi yüksek faizle para vererek borçlandırıp, tefecilik yaptığı öne sürülen 3 kişi, yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Ula Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, tefecilik yapanlara yönelik çalışma başlattı. Halkı yüksek faizle para vererek borçlandırdığı öne sürülen 3 şüphelinin belirlenen adreslerine operasyon düzenlendi. Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramada 80 bin 500 TL değerinde 11 senet, tabanca, kurusıkı tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 68 tabanca ve av tüfeği fişeği ile 122 bin 625 TL ele geçirildi. C.K., S.G. ve S.U., gözaltına alındı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Muğla'daki tefeci operasyonu: 3 gözaltı
Muğla'daki tefeci operasyonu: 3 gözaltı
Muğla'daki tefeci operasyonu: 3 gözaltı
Muğla'daki tefeci operasyonu: 3 gözaltı
Muğla'daki tefeci operasyonu: 3 gözaltı
Muğla'daki tefeci operasyonu: 3 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit AKGÜN

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