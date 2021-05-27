Son dakika haberleri! Muğla'daki tarihi alanları restorasyonlarla kültür turizmine kazandırma çalışmaları
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Son dakika haberleri! Muğla'daki tarihi alanları restorasyonlarla kültür turizmine kazandırma çalışmaları

Son dakika haberleri! Muğla'daki tarihi alanları restorasyonlarla kültür turizmine kazandırma çalışmaları
Anadolu Ajansı / Ömer Kundakçı - Haberler | Kültür Sanat

Son dakika gelişmesine göre Muğla'nın Dalaman ilçesi Sarsala Koyu'ndaki Bizans dönemine ait şapel, Osmanlı'nın son dönemleri ile Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde gümrük binası olarak kullanılan yapı ile su sarnıcının kültür turizmine kazandırılması için restorasyon çalışması başlatıldı.

Muğla'nın Dalaman ilçesi Sarsala Koyu'ndaki Bizans dönemine ait şapel, Osmanlı'nın son dönemleri ile Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde gümrük binası olarak kullanılan yapı ile su sarnıcının kültür turizmine kazandırılması için restorasyon çalışması başlatıldı.

Likya ve Karya medeniyetlerine ev sahipliği yapmış tarihi alanların kültür turizmine kazandırılması ve bu alanların restore edilerek korunması için yapılan çalışmalar, Muğla Valisi Orhan Tavlı himayelerinde, Dalaman Kaymakamlığı ve belediye başkanlığı koordinesinde, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nın destekleriyle yürütülüyor.

Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanı Baha Başçelik, incelemelerde bulunduğu alanda yaptığı açıklamada, Muğla'daki kültürel ve tarihi varlıkları ayağa kaldırmak, himaye etmek, ihya etmek adına il genelinde 34 projelendirme çalışması başlattıklarını, Dalaman'da da üç tarihi yapıyı ayağa kaldırmayı planladıklarını söyledi.

Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan da ilçenin sahip olduğu doğal güzellikleriyle tarihi ve kültürel varlığıyla ve birbirinden muhteşem koylarıyla, Muğla'nın ve Türkiye'nin çok önemli bir değeri, cazibe merkezi ve turizm destinasyonu olduğunu dile getirdi.

Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş ise tarihi ve kültürel varlıkları ön plana çıkararak Dalaman'ı turizmde hak ettiği yere getirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Kundakçı

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