Son dakika haberleri... Muğla'da yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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Son dakika haberleri... Muğla'da yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Son dakika haberleri... Muğla'da yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Muğla'nın Ula ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık ve makilik alanda çıkan yangını ekipler kontrol altına almaya çalışıyor.

Muğla'nın Ula ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık ve makilik alanda çıkan yangını ekipler kontrol altına almaya çalışıyor.

Muğla-Fethiye kara yolunun kenarındaki Çıtlık mevkisinde bulunan ormanlık ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale ediyor.

Ekipler, yerleşim yerlerine yaklaşan alevleri kontrol altına alabilmek için yoğun çaba gösteriyor.

Bölgede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri ise Muğla-Fethiye kara yolunu ulaşıma kapattı.

Jandarmalar ise yakındaki evleri tahliye etmeye başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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