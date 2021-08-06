Son dakika haberleri... Muğla'da yangının tehdit ettiği bir yerleşim yeri tahliye edildi
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Son dakika haberleri... Muğla'da yangının tehdit ettiği bir yerleşim yeri tahliye edildi

Son dakika haberleri... Muğla'da yangının tehdit ettiği bir yerleşim yeri tahliye edildi
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Muğla'nın Menteşe ilçesinde yangının tehdit ettiği bir yerleşim yerinde yaşayanlar tahliye edildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yangının tehdit ettiği bir yerleşim yerinde yaşayanlar tahliye edildi.

Kavaklıdere ilçesinde üç gün önce başlayan ve Menteşe ilçesine ulaşan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayıldı.

Menteşe ilçesi Bayır Mahallesi Yumaklı mevkisindeki yerleşim yerinde yaşayanlar, ekipler tarafından uyarıldı.

Tahliye için yapılan anonsların ardından bazı vatandaşlar kendi araçlarıyla bölgeden ayrıldı.

Aracı olmayan vatandaşların tahliyesi de ekipler tarafından sağlandı.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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Son dakika gündem: Bakan Soylu: "Yangın sebebiyle 11 bin 844 haneden 36 bin 365 vatandaşımız tahliye edildi. Bu sadece Muğla ölçeğindeki bir rakamdır."
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