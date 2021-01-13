Son dakika haberleri! Muğla'da yanan prefabrik ev kullanılamaz hale geldi
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Son dakika haberleri! Muğla'da yanan prefabrik ev kullanılamaz hale geldi

13.01.2021 16:59 | Son Güncelleme: 13.01.2021 17:02
Son dakika haberleri! Muğla'da yanan prefabrik ev kullanılamaz hale geldi

Son dakika gündem haberi: Muğla'nın Marmaris ilçesinde prefabrik evde çıkan yangın söndürüldü.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde prefabrik evde çıkan yangın söndürüldü.

İsmail Durmuş Şener'in Hisarönü Mahallesi Değirmenyanı mevkisindeki prefabrik evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

Yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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