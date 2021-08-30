Son dakika haberleri! Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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Son dakika haberleri! Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Son dakika haberleri! Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 59 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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