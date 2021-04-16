Son dakika haberleri! Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika gündem haberi... Muğla'nın Fethiye ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı cezaevine gönderildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı cezaevine gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Kente uyuşturucu getireceği tespit edilen N.B. ile A.B, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ilçe girişinde gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada yaklaşık 1 kilogram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır