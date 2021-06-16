Son dakika haberleri | Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Son dakika haberine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen Ö.C.A'nın yakalanması için harekete geçti.

Operasyonla gözaltına alınan şüphelinin evi ve arabasında yapılan aramada 1 kilo 251 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi, uyuşturucu ticaretinde kazanıldığı değerlendirilen 700 lira ve 100 dolara ise el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.C.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen