Son dakika haberleri... Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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Son dakika haberleri... Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri... Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Muğla'nın Fethiye ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri cezaevine gönderildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri cezaevine gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kente uyuşturucu getirecekleri tespit edilen Ö.K. ile F.G'nin yakalanması için harekete geçti.

Operasyonla gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada bir miktar esrar ele geçirildi, uyuşturucu ticaretinde kazanıldığı değerlendirilen 3 bin 600 lira ve 20 avroya el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, F.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.???????

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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