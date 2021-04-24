Son dakika haberleri! Muğla'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Gelen son dakika haberine göre Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı.
Şüpheli C.D'nin ikametgahında uyuşturucu bulundurduğunu belirleyen ekipler, harekete geçti.
Zanlının evine düzenlenen operasyonda sentetik uyuşturucu, kenevir tohumu ile hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 875 liraya el konuldu.
Gözaltına alınan C.D, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır