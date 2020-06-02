Son dakika haberleri! Muğla'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı Son dakika haberi... Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı.

Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı.

Marmaris ve Dalaman Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi.

Operasyonda bir kişi gözaltına alındı. Bir otomobile yapılan aramada zulalanmış bir miktar esrar ve bonzai ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 2 şüpheli aranıyor.

Kaynak: AA