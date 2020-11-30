Son dakika haberleri: Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri: Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı

30.11.2020 09:53 | Son Güncelleme: 30.11.2020 09:56
Son dakika haberleri: Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri: Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı.

Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı şüphelilerin kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibi bir süre sürdüren polis ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, bir miktar uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 32 mermi ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına aldı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Acı rekor! Salgının başından bu yana böylesi Türkiye'de ilk kez oldu
Acı rekor! Salgının başından bu yana böylesi Türkiye'de ilk kez oldu
Kadir'in kurtarabilmek için hapse düştüğü kadın, eroin dolu araçta yakalandı
Kadir'in kurtarabilmek için hapse düştüğü kadın, eroin dolu araçta yakalandı
'Tek başıma kalsam bile savunacağım' diyordu! Azerbaycan'ı tehdit eden rahip bakın nerede
"Tek başıma kalsam bile savunacağım" diyordu! Azerbaycan'ı tehdit eden rahip bakın nerede

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Soruşturma kapsamında 41 kişi hakkında ise "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

İlgili Haberler

Son dakika haberleri: Düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı
Son dakika haberleri: Düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı
Son dakika haberi | Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Son dakika haberi | Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Son dakika haber! Uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Son dakika haber! Uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Halife Hafter Mustafa Şentop Alaattin Çakıcı
Magazin Beyonce Merve Boluğur İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Sergen Yalçın Utku Yuvakuran Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Bursa Oyunlar Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı - Muğla
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.11.2020 09:57:45. #1.15#
title